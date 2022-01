Renata Cambra, nasceu uma estrela?

A candidata do MAS destacou-se no debate dos pequenos partidos, deu que falar no Twitter, conquistou o apoio de Joacine e esta quinta-feira resolveu em poucas horas uma polémica com BE, oferecendo-se para reparar o que confessou ter sido um erro do seu partido.

Renata Cambra tem 30 anos e até há duas semanas era uma perfeita desconhecida. Isso mudou. Tem agora mais de seis mil seguidores no Twitter e conquistou atenção mediática para o partido pelo qual é candidata o MAS (Movimento Alternativa Socialista). Articulada, segura, com vídeos tão informativos como informais nas redes sociais, a professora licenciada em Letras recebeu esta semana o apoio de Joacine Katar Moreira e resolveu uma polémica com o Bloco de Esquerda em poucas horas.

Não é muito frequente um político ir ao Twitter dar o braço a torcer e oferecer-se para reparar um erro do seu partido, mas foi isso que Renata Cambra fez depois de ver um tweet de um dirigente bloquista a insurgir-se pela forma como os cartazes do MAS tinha tapado uma placa autocolante no viaduto de Moscavide em memória de Bruno Candé, um ator assassinado, que se tornou num símbolo das vítimas do racismo em Portugal.

Fabien Figueiredo notava que a placa "sobreviveu a todas as tentativas de vandalismo", acusando o MAS de ter conseguido o que outros não tinham feito. "A todas [as tentativas de vandalismo] não. Esta semana, o MAS tapou-a com a sua propaganda eleitoral", escreveu o bloquista.