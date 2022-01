O bloco central já não é o que era

São rivais, mas também podem ser aliados. Numas eleições em que há favoritos, mas não há vencedor anunciado, PS e PSD trocam acusações em campanha para no dia seguinte admitirem acordos entre ambos. Mas as legislativas de 2022 prometem ser aquelas em que o chamado bloco central tem o seu pior resultado desde que o Parlamento tem 230 deputados - e o segundo pior desde o 25 de Abril. É preciso recuar até 1985, as últimas eleições em que a Assembleia da República tinha 250 representantes, para encontrar uma força conjunta de PS-PSD tão fraca.