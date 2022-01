Em Moscavide, Costa deu rosas, falou de capoeira e pediu votos. Medina foi o mais tímido

Caminhando os cerca de 400 metros da Avenida de Moscavide, o primeiro-ministro distribuiu sorrisos, selfies, "vivas" e "olás". Apenas a crítica de uma cidadã e uma menina a caminho da aula de capoeira interrompeu a monotonia da ação. No concelho que quase conquistou em 1993, com uma corrida entre um burro e um Ferrari, Costa pede para ganhar desta vez.

Em 1993, muito antes de ser eleito presidente da Câmara de Lisboa ou de ascender a qualquer lugar num Executivo, o primeiro grande desafio eleitoral de António Costa foi em Loures. Numa autarquia que era considerado um bastião comunista, Costa esteve perto de se tornar presidente da Câmara Municipal de Loures por dezenas de votos. E tudo graças a uma corrida: para provar os problemas de acessibilidade ao concelho, Costa organizou durante a campanha uma corrida entre um burro e um Ferrari na Calçada da Carriche – e à hora de ponta, ganhou o burro. Volvidos quase 30 anos, o primeiro-ministro regressou esta quinta-feira a Loures para descer pela Avenida de Moscavide, numa autarquia hoje dominada pelo PS, que conseguiu nas últimas eleições acabar com a hegemonia do comunista Bernardino Soares.



"É sempre um enorme prazer vir a Moscavide e Portela onde iniciei a minha atividade política. É sempre muito reconfortante as palavras de entusiasmo e de confiança para o próximo domingo", afirmou o primeiro-ministro já fim da arruada socialista. Antes, entre as 10h15 e as 10h50, percorreu os cerca de 400 metros de avenida distribuindo rosas, sorrisos e "vivas", além de algumas selfies e autógrafos.



"Vai lá ver se consegues tirar uma foto com o Costa", dizia uma funcionária de um café, que furou a multidão para atingir o seu objetivo. Entre saudações pouco criativas, que saltitaram entre o "viva!" e o "olá!", Costa foi cumprimentando os moscavidenses.