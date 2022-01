As caras que podem ficar fora do Parlamento

O líder parlamentar do PCP na última legislatura, João Oliveira, tem encabeçado a campanha da CDU após a ausência de Jerónimo de Sousa, mas está em risco de não ser eleito pelo círculo eleitoral de Évora. Os comunistas recolhem cerca de 16% das intenções de voto no distrito, mas aquilo que se prevê que será o segundo melhor resultado nacional pode ser insuficiente. A confirmar-se, é a primeira vez que o PCP não elege em Évora.

Um dos candidatos a sucessor de Jerónimo como secretário-geral do partido está numa intensa luta com PS e PSD por um dos três lugares de deputado do círculo eleitoral e a previsão da Intracampos, que faz extrapolações das sondagens para cada círculo eleitoral, é a de que o PCP perca o lugar no parlamento para o PSD, com o PS a ficar com os outros dois eleitos.

Segundo a mais recente atualização, os comunistas recolhem 16% dos votos, com PSD a ter mais de 20% e o PS cerca de 37,5%. Assim, o segundo deputado socialista seria eleito graças à proporção de 18,75% por cada mandato - quase 3 pontos percentuais acima de João Oliveira, o cabeça de lista da CDU em Évora.