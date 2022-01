Rio volta a mostrar-se disponível para acordo com PS

"Disse sempre a mesma coisa: se não ganhar as eleições, estou disponível para negociar com quem ganhar. Espero que seja recíproco", disse o líder do PSD numa ação de campanha na qual falou sobre o fantasma da geringonça e recuperou a ideia de um bloco central.

António Costa voltou a mostrar disponibilidade para conversar à esquerda depois das eleições e Rui Rio acusou o toque. "Se a geringonça se reconstituir eu não sou preciso para nada", atirou numa ação de campanha esta quinta-feira.

O raciocínio é simples: a mudança de discurso de Costa face à possibilidade de reeditar a geringonça pode deixar tudo na mesma. E é para o eleitorado que não quer deixar tudo na mesma que Rio fala, apelando ao voto no PSD.

"Estou convencido que é isso [o regresso da geringonça] que acontecerá no caso do PS vencer as eleições. António Costa teve uma viragem de 180 graus. Votar no PS é, em larga medida, votar na mesma solução", argumentou o líder social-democrata.