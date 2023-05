Costa no Parlamento. Um debate que se transformou num interrogatório

António Costa chegou ao Parlamento, com muitos casos para explicar e foi sobre eles que se concentraram a maior parte das perguntas da oposição. Quase todos optaram por fazer intervenções curtas, com perguntas diretas. Mas Costa não fugiu do guião.

Catarina Martins abriu o debate e deu o mote, com perguntas sobre a atuação do SIS no caso dos incidentes do dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. Questionou de forma direta, António Costa para tentar, sem sucesso, que o primeiro-ministro explicasse qual a base legal para a intervenção das secretas na recuperação do computador de um ex-adjunto de João Galamba.