Como os líderes partidários gerem o próprio dinheiro

André Ventura tem uma relação difícil com o dinheiro – não porque não o tenha, mas porque não liga nenhuma ao que vai acumulando. Na declaração de rendimentos e património entregue em fevereiro de 2023 no Tribunal Constitucional (TC), o líder do Chega indica como único ativo uma “conta à ordem” com um saldo de 86.038,86 euros – isto significa que poupou em média cerca de 769 euros mensais nos 21 meses desde a penúltima declaração. Mas, nem os sinais da inflação mais alta em 30 anos, nem as taxas melhores de outras opções sem risco – como os Certificados de Aforro, que nessa altura atraíam aforradores – levaram o líder populista a gerir a sua poupança, que há anos definha numa conta à ordem sem remuneração.