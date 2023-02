Como os políticos gerem o seu dinheiro

São completamente avessos ao risco, preferem a segurança anestesiante dos depósitos a prazo (mesmo que percam dinheiro), têm o imobiliário como ativo do coração e poupam pouco além da prestação do crédito da casa – este é o perfil do aforrador médio português e é, também, o perfil financeiro da maioria dos 18 ministros do Governo de António Costa. Há um ministro com mais de 1 milhão de euros a definhar em depósitos bancários, um primeiro-ministro sem outra aplicação financeira senão depósitos e imobiliário, quatro governantes com créditos hipotecários que já poderiam estar pagos antes da subida dos juros – e poucos com o pé no mercado acionista.