Chega vs. IL: Rocha defendeu a sua praia, mas Ventura já não estava a falar para ele

No debate entre as direitas à direita da AD, André Ventura e Rui Rocha levaram mensagens fixas: se Ventura vendeu repetidamente a ideia de que a IL "só quer privatizar e despedir", Rocha vendeu repetidamente que o Chega é um PS com esteroides no estatismo económico. Estas são direitas muito diferentes, como o debate confirmou: o Chega é populista e, por isso, é liberal ou iliberal quando convém (o que talvez explique o seu lugar nas sondagens, que Ventura ostentou com arrogância como argumento de força); a IL trabalha no nicho eleitoral do liberalismo (e daí, também, o seu lugar nas sondagens).