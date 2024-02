Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Descobrimos o senhorio da avó de Mariana Mortágua

É uma IPSS, a fundação Octávio Maria de Oliveira. A avó da bloquista tinha, à data dos factos, 78 anos, muito acima do limite para poder ser despejada. As cartas que recebeu referiam apenas os aumentos previstos na lei. E paga, ainda hoje, uma renda do regime antigo que ronda os 400 euros... na Av. de Roma, em Lisboa. A familiar da líder do Bloco de Esquerda foi dada pela neta como exemplo, num debate, contra a lei das rendas.