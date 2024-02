Sousa Real derrota Ventura: Ovelha que berra, bocado que perde

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O líder do Chega deixou a pele de moderado em casa e assumiu o Ventura de protesto. Tentou sabotar com berros, suspiros e revirar de olhos a deputada Inês Sousa Real, que seduziu o eleitorado securitário de Ventura.

Primeiro debate de André Ventura, primeiro duelo aos berros. O debate para as eleições legislativas que opôs o deputado André Ventura, líder do Chega, e a deputada Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, juntou dois candidatos políticos equidestantes, com estratégias diferentes. A deputada única do PAN aproveitou para piscar o olho ao eleitorado de Ventura, enquanto o líder do Chega defendeu o seu próprio eleitorado ao ataque. O problema de Ventura foi a forma: berrar para sabotar a oponente — e até foi rude.