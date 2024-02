Debate. O efeito surpresa do estreante Raimundo não chegou para vencer a debilitada Sousa Real

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

De um lado, um estreante, do outro, uma líder rouca e de braço ao peito no seu segundo debate em dias consecutidos. Paulo Raimundo e Inês Sousa Real tentaram mostrar o que separa a primeira coligação verde do Parlamento (a CDU - composta pelo PCP e Os Verdes) do partido que faz das causas ambientais a sua principal bandeira - Pessoas Animais Natureza (PAN). Na luta entre agricultores e medidas ambientais, a CDU cedeu - prefere os agricultores mesmo que isso signifique pior ambiente -, já o PAN recusa deixar qualquer um para trás.