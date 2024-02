Negócios imobiliários, e não só, suspeitos de corrupção e abuso de poder. Um acordo criminoso não cumprido na venda de um terreno público que iria defraudar o Estado. Uma autarca endividada por empréstimos pessoais e que tomava decisões após consultar uma “conselheira espiritual”. O dinheiro encontrado num cofre e em envelopes. E o alegado pacto do deputado do PS com os dois amigos que tinham feito juras de fidelidade nos templos da maçonaria.

“Triângulo”, foi assim que a Polícia Judiciária (PJ) intitulou de forma enigmática a operação que visou vários empresários do ramo do turismo e do imobiliário, Conceição Cabrita, a então presidente da autarquia de Vila Real de Santo António, e três homens interessados em participar num negócio alegadamente corrupto relacionado com a venda de um terreno camarário.