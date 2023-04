Christine Ourmières-Widener: "Não esperava tão alta pressão política quando entrei na companhia"

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, admitiu esta terça-feira que não esperava "tão alta pressão política" quando entrou na companhia aérea, o que dificultou o seu trabalho e o dos restantes trabalhadores.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"Não estava à espera de tão alta pressão política quando entrei na companhia", afirmou a ainda presidente executiva da TAP, em resposta ao deputado da IL Bernardo Blanco, na comissão parlamentar de inquérito à transportadora aérea. Christine Oumières-Widener admitiu ainda que aquela pressão não deixou a companhia "concentrar-se no seu negócio"."Era fácil trabalhar com tanto ruído à volta da companhia? Tem sido muito difícil e ainda é. [...] É triste ver que toda a gente quer criticar e garantir que a companhia" não chega a bom porto, afirmou a responsável, sublinhando que tem sido difícil para si e para os trabalhadores da empresa.Bernardo Blanco questionou ainda sobre um 'email' do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes, a pedir para adiar um voo de Moçambique, que tinha como passageiro o Presidente da República, que, alegadamente, precisava de ficar mais dois dias em Maputo.Segundo o 'email', citado por Bernardo Blanco, Hugo Mendes sublinhava que era importante manter Marcelo Rebelo de Sousa como aliado da TAP. O deputado liberal quis saber o que aconteceu no seguimento do 'email' e se este tipo de pedidos para beneficiar políticos era recorrente.Ourmières-Widener disse que fez questão de verificar se se tratava realmente de um pedido da Presidência."No fim, não fiquei surpreendida ao perceber que o Presidente da República nunca nos pediria para mudar um voo, que teria impacto no resto dos passageiros", esclareceu a gestora.Christine Ourmières-Widener é a terceira personalidade, de uma lista de cerca de 60, a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.A ainda presidente executiva da TAP contestou o despedimento e acusou o Governo de ter tido "pressa política" para a demitir, segundo a contestação da defesa, citada pela TVI/CNN.O Governo anunciou, em 06 de março, que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) tinha concluído que o acordo celebrado para a saída antecipada de Alexandra Reis da TAP era nulo e que ia pedir a restituição dos valores.Os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram também a exoneração com justa causa da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja.A verificação pela IGF da legalidade da indemnização paga a Alexandra Reis foi determinada em 27 de dezembro do ano passado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e pelo então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.Em dezembro, Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tendo então estalado a polémica sobre a indemnização que recebeu quando saiu da companhia aérea detida pelo Estado, levando a uma remodelação no Governo, incluindo a saída de Pedro Nuno Santos, que foi substituído por João Galamba.Alexandra Reis é ouvida na comissão de inquérito na quarta-feira.