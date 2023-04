Zero entrega ao Governo testemunhos "dramáticos" de pobreza energética

Humidade, bolor, infiltrações e fraco isolamento térmico - eis os problemas mais recorrentes nas casas dos portugueses, de acordo com um inquérito sobre pobreza energética realizado pela Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, no âmbito da campanha "Casa Quente para Toda a Gente."