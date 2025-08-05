Sábado – Pense por si

Tarefeiros ganham cinco vezes mais que obstetras do SNS

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 05 de agosto de 2025 às 07:00

Os hospitais estão a pagar €60/hora a prestadores de serviços, quando os obstetras do SNS ganham, em média, €12. Ordem dos Médicos fala em “injustiça”.

O Hospital de Santo Espírito da Terceira, nos Açores, fez três contratos de €74.999,99, com duas unipessoais de obstetras e com uma empresa sediada em Lisboa (a Encantadora Jornada), para colmatar as lacunas no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Os ajustes diretos — justificados ao abrigo de um regime de exceção por carência extrema — preveem que estes médicos externos possam receber 60 euros por hora, como confirmou o hospital à SÁBADO. Isto quando, ao seu lado, os obstetras do SNS auferem, em média, 12,22 euros, segundo as tabelas remuneratórias.

