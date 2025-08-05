Sábado – Pense por si

Jorge Costa: Um Bicho que era doido pelo FC Porto e gostava de culinária

Carlos Torres
Carlos Torres 05 de agosto de 2025 às 17:03

Figura histórica do FC Porto, onde como jogador ganhou oito campeonatos e duas competições europeias, Jorge Costa era atualmente o diretor do futebol profissional dos dragões. Morreu esta terça-feira, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória quando assistia ao treino. Recorde aqui algumas histórias da sua vida e uma entrevista que deu à SÁBADO há pouco mais de dois anos.

Jorge Costa estava a assistir ao treino do plantel do FC Porto nesta terça-feira, dia 5 de agosto, no regresso ao trabalho após o jogo de apresentação ao sócios, no domingo (vitória por 1-0 frente ao Atlético Madrid), quando se sentiu mal. Foi assistido no Centro de Treinos do Olival (Gaia) pela equipa médica do clube e depois seguiu para o Hospital de São João, no Porto, transportado pelos bombeiros de Crestuma (receberam o alerta às 12h47). No entanto, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e acabou mesmo por morrer.

Tópicos Casamento Futebol Futebol Clube do Porto Jorge Costa Portugal Braga Porto Gabão
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

