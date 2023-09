Christine Ourmières-Widener avança com processos contra o Estado

A ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener vai avançar com processos judiciais para contestar o seu despedimento. Segundo o Jornal de Negócios, os advogados da gestora estão a ultimar parte do "contra-ataque" que pode passar pela entrada de várias processos em distintos tribunais.







TIAGO PETINGA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Já o ECO avançou, esta quinta-feira, que um dos processos deu entrada no Citius (sistema informático dos tribunais) fala num pedido de compensação de 5,9 milhões de euros. O processo em causa deu entrada no Tribunal Central Cível de Lisboa e no banco dos réus estão as empresas TAP S.A. e TAP SGPS.Christine Ourmières-Widener, que desde julho é CEO do Grupo Dubreuil, dono da Air Caraibes e da "low-cost" French Bee, anunciou desde logo que iria contestar a sua exoneração, anunciada publicamente pelo ministro das Finanças, em conferência de imprensa, a 6 de março. Fernando Medina justificou o afastamento com justa causa com as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a polémica indemnização de 500 mil euros de Alexandra Reis. A investigação dizia que Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, antigo "chairman" da transportadora aérea eram os responsáveis por esta decisão.A gestora contestou este entendimento e avisou que iria tirar consequências legais sobre a sua demissão para tentar repor a sua "honra e reputação".