Medina sabia de 'divergências' entre Reis e Christine, mas não da saída com indemnização

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou que na escolha de Alexandra Reis para ser secretária de Estado do Tesouro foi tida em conta a natureza das divergências entre Reis e a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, facto que não viu como um obstáculo à sua nomeação para o Governo. A admissão de que as Finanças tinham conhecimento dessas divergências – que ditaram a saída de Reis com a indemnização de 500 mil euros – contrasta com as garantias de Medina, de que só soube da forma de saída e do valor pago quando o Correio da Manhã lhe perguntou a 21 de dezembro.