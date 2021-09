Moedas é o novo presidente da Câmara de Lisboa. Quais as suas promessas?

A coligação pela qual Carlos Moedas foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa chama-se Novos Tempos e o seu lema era: "Lisboa pode ser muito mais do que imaginas". No programa apresentado no site da candidatura, o antigo comissário Europeu apresentava um resumo de 12 ideias principais para o seu mandato, avisando que havia ainda espaço para mais iniciativas propostas pelos cidadãos. Moedas irá governar em minoria, com uma oposição de dez vereadores contra os seus sete.

As 12 ideias "resumidas" que Moedas apresentou foram:

- A criação de uma "fábrica de unicórnios", facilitando o desenvolvimento de empresas

start-ups

, prometendo criar um espaço onde os empreendedores se poderão reunir e que "ajudará à maturação e à resiliência de projetos que devem começar na cidade e acabar como marcas globais";

- De seguida promete "eliminar a barreira ferroviária" entre a cidade e o rio Tejo, prometendo o fim da linha de comboio de superfície entre Algés e o Cais do Sodré;

- Um dos principais pontos do programa de Moedas passa por voltar a tornar Lisboa "numa referência internacional" na área portuária, construindo na cidade "as infraestruturas necessárias para a tornar uma capital global da economia do Mar e aproveitar a tradição da nossa cidade para focar a sua economia em setores mais amigos do ambiente";

- O candidato promete ajudar a recuperação das empresas no pós-pandemia através do cheque Recuperar+, que irá oferecer um apoio a fundo perdido a quem tinha investido em Lisboa e tenha tido de abandonar devido à pandemia. Este cheque destina-se nomeadamente apoio à reabertura dos negócios e atividades de pequenas e médias empresas, e de empresários em nome individual, no setor da indústria, comércio a retalho, restauração, atividades desportivas, atividades culturais e artísticas da cidade;

- A requalificação do Parque Mayer, criando naquele espaço um centro cultural que "reúna espetáculos profissionais e espaços de aprendizagem artística" e "laboratórios que criem também uma casa para a nossa ciência";

- Atribuir descontos na EMEL a residentes, com 50% no estacionamento para os habitantes;

- Aumentar a habitação para jovens, através da isenção de IMT na compra de casa própria até aos 35 anos e ainda transformar prédios devolutos da Câmara em habitação para jovens;

- Moedas promete ainda baixar o IRS aos lisboetas, reduzindo em até 5% o valor total de IRS pago pelos munícipes;

- Há ainda entre as promessas, um seguro de saúde gratuito para idosos mais carenciados;

- O novo líder camarário quer ainda fomentar a utilização de transportes públicos, tornando os mesmos gratuitos para jovens com menos de 23 anos e maiores de 65;

- Outra das 12 ideias promovidas por Moedas é acelerar o licenciamento urbanístico, comprometendo-se a um prazo máximo de seis meses para responder a todos os pedidos, de forma a acelerar a "renovação urbanística e nova construção para tornar as rendas mais acessíveis";

- A última das 12 propostas é a construção de um teatro em cada uma das freguesias da capital, com a abertura dos espaços LXIS, para promover os espetáculos culturais.