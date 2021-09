Inundações em habitações nas Sete Cidades, Açores, sem registo de vítimas

A chuva forte de hoje na ilha de São Miguel, nos Açores, originou inundações em habitações na freguesia das Sete Cidades, concelho de Ponta Delgada, e a Proteção Civil pede às populações que evitem a circulação automóvel.





A carregar o vídeo ... Quatro carros foram arrastados pela água devido à chuva forte em S. Miguel, nos Açores

Fonte da Proteção Civil dos Açores disse à agência Lusa que, "em consequência da precipitação forte" há o registo "de casas inundadas", embora sem contabilizar quantas, na freguesia das Sete Cidades, "apenas com danos materiais".A Proteção Civil açoriana pede às populações que evitem a circulação automóvel entre as freguesias dos Mosteiros e Sete Cidades, onde estão "a decorrer trabalhos de limpeza das vias".A chuva forte na ilha de São Miguel arrastou quatro viaturas, na zona da Praia, nos Mosteiros, havendo apenas "o registo de danos materiais".De acordo com a Proteção Civil dos Açores, "a chuva intensa terá provocado o transbordo de uma ribeira que, por consequência, terá originado também algumas inundações" na freguesia dos Mosteiros, concelho de Ponta Delgada.O grupo oriental dos Açores, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, está sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje, devido às previsões de chuva por vezes forte, assim como o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), segundo um aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala.