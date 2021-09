Os outros vencedores (e derrotados) das Autárquicas

O PS venceu mais câmaras, o PSD conquistou mais capitais de distrito e a capital, Lisboa. Mas não foram só estas as vitórias da noite. No Sardoal, o PS virou a câmara que era do PSD por uma diferença de 0,3 pontos percentuais - a mais pequena destas autárquicas. O PSD em Terras de Bouro mais do que dobrou os votos de há quatro anos: venceu com 35% em 2017 e agora conquistou 76%. Já o PS dominou nos distritos de Faro, Castelo Branco e Beja. Na Madeira, Açores e Bragança, todos os municípios foram ganhos com maioria absoluta. Setúbal foi o único distrito do país onde a maioria dos vencedores nos concelhos não ganhou a maioria dos mandatos.

Mulheres ficam abaixo do resultado de 2017