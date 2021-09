Rui Rio conquistou vitórias importantes, Rui Moreira tremeu

Quase cinco horas depois do fecho das urnas, Rui Moreira ainda não sabia se mantinha a maioria absoluta, que acabaria por perder com a contagem dos votos. Foi no Norte que o primeiro presidente de câmara foi eleito: Manuel João Sampaio Tibo foi o primeiro a garantir a vitória ao ser eleito pelo PSD em Terras de Bouro, no distrito de Braga.



Uma das primeiras reviravoltas a norte foi protagonizada no município de Vila Flor, distrito de Bragança em que o PSD/CDS-PP reconquistou a câmara ao PS. Em 2017 o atual presidente Fernando Barros, do PS, já tinha tido como opositor Pedro Lima Melo, que agora acabou por conquistar a autarquia. O PSD pagou caro o desaire com a candidatura de António Oliveira em Gaia, uma vez que o atual presidente Eduardo Vítor Rodrigues manteve o mandato para os próximos quatro anos contra Cancela Moura do PSD que já tinha perdido em 2017 contra o mesmo candidato do PS. Na altura, 20,3% do PSD contra 61,7% do PS.



Em Barcelos o PS de Horácio Barra perde a câmara para Mário Constantino do PSD, CDS e movimento "Terra de Futuro" do ex-socialista Domingos Pereira. O PS dividiu-se na escolha do candidato, o que terá determinado a sua derrota. Na Área Metropolitana do Porto, na cidade da Maia, o filho do histórico autarca Vieira de Carvalho, José Francisco, do PS, voltou a não conseguir destronar António Silva Tiago do PSD, que continua na liderança da autarquia. Silva Tiago esteve em risco de perder o mandato, devido ao caso do pagamento de uma dívida fiscal de uma empresa municipal, um caso que não terá influído nas votações.