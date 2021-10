A Câmara virou. E agora?

“Isto vai ser um molho de brócolos para gerir.” A expressão colorida é de um dos colaboradores mais próximos de Carlos Moedas e dá a ideia do grau de “grande complexidade” da gestão de uma autarquia em que o presidente não terá maioria nem na vereação nem na Assembleia Municipal.



Pouco depois de tomar posse, em outubro, Moedas terá a primeira prova de fogo: terá de aprovar o Orçamento na Assembleia Municipal. Desta vez, está fora de hipótese seguir o exemplo de António Costa, que chegou a gerir a Câmara de Lisboa com duodécimos, quando em 2013 o PSD se juntou a CDS, BE, PEV, PCP, PPM e MPT para chumbar o documento que poderia ter passado só com a abstenção dos sociais-democratas. É que sem um Orçamento aprovado, a Câmara não poderá contar com as verbas do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e esse é um cenário que ninguém quer equacionar.



Para já, Carlos Moedas mostra-se confiante. “Será sempre complexo. Mas eu trabalho bem com outros partidos, só se houver muito má vontade…”, diz à SÁBADO o recém-eleito autarca, que garante ter aprendido na “escola europeia” uma forma de ultrapassar as diferenças. “Uma das pessoas com quem trabalhei melhor na comissão para a Ciência foi a Marisa Matias. Não temos nada em comum, mas conseguimos fazer coisas.”