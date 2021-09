A hecatombe autárquica do Bloco de Esquerda

A noite eleitoral para o Bloco terminou por volta da 0h30 com Catarina Martins a prometer que não iria negociar com a direita. O Bloco perdeu oito vereadores.

As autárquicas continuam a ser o calcanhar de Aquiles do Bloco de Esquerda. O partido mantém vereadores em Lisboa, Almada e Salvaterra de Magos e conseguem eleger no Porto. Mas passam de ter 12 lugares de vereação para ter apenas quatro, perdendo oito. Catarina Martins afirmou que o partido não irá fazer coligações com a direita.

Na noite deste domingo, a coordenadora do BE, Catarina Martins, disse que o partido não vai negociar com a direita e que se mantém disponível para fazer parte da solução na Câmara de Lisboa, tendo como prioridade a habitação. Depois do breve discurso, a coordenadora abandonou o púlpito do Capitólio, em Lisboa, para voltar a atenção para a "longa contagem dos votos".

Mas apesar de aceitar fazer parte da atual solução governativa em Lisboa, Catarina Martins decretou que não negociaria com a direita de Carlos Moedas, que acabaria por ser decretado como o vencedor da autarquia da capital. "Toda a gente conhece o Bloco de Esquerda. Não negociamos com a direita. Quando negociamos, negociamos em nome da vida concreta das pessoas. Habitação à cabeça. Habitação, habitação, habitação. Não nos cansamos de o dizer", declarou.