A noite do nem por poucochinho

O ambiente no quartel-general de Fernando Medina, no Pátio da Galé, em Lisboa, não prometia, ao final da tarde, um resultado animador: pouca gente, praticamente só militantes anónimos, e o próprio Medina bastante atrasado cerca de uma hora, face ao que tinha sido anunciado. Podia ser só um acaso, mas o resto da noite acentuou os sinais e manteve-se nesse registo, acabando mesmo por espelhar o resultado. Medina apenas apareceu por voltas oito e meia da noite, já depois das urnas fechadas. Faltava, desde o início, o clima de festa que nunca se sentiu na sede de Medina. Pelo contrário.







MIGUEL A. LOPES/Lusa

Só com a projeção dos resultados pelas televisões, às nove da noite, a razão para tanta cautela se tornou evidente: Lisboa iria ser disputada até à última. E, até às duas da manhã, quando Medina finalmente reconheceu a derrota que, admitiu, ainda horas antes não esperava, as poucas dezenas de pessoas que por ali se mantinham – e que não estavam nos bastidores reservados para próximos e candidatos – foram tentando gerir a expectativa que, em qualquer cenário, mesmo o de vitória, teria um sabor político amargo. Medina era na véspera o vencedor antecipado. Nem a JS, normalmente animada nestas situações, conseguiu fazer barulho. No momento das projeções, conseguiu mesmo protagonizar um momento insólito: enquanto as televisões apontavam para um empate técnico, os jotas reagiram gritando, "Lisboa já votou e o Medina já ganhou." Parte da sala continuou muda.O espaço mais importante nos bastidores acabaria por ser o que estava reservado a quem ia recebendo informação das mesas de voto que iam fechando (ainda antes destes surgirem no site oficial). O "Excel" dos resultados ganhou uma importância dramática ao longo da noite, mas a perspetiva de vitória nunca saiu totalmente do horizonte. As contas eram ao ganhar "por poucochinho", ou, como disse um presidente de Junta, "por uma unha negra", mas essa era a ambição que era possível manter. Foi António Costa a cunhar o termo de vitória "por poucochinho", sobre a vitória de António José Seguro, à frente do PS, nas europeias de 2014. Na noite eleitoral de Medina, já só se queria ganhar, nem que fosse por poucochinho.Os primeiros resultados, a darem conta da perda de várias juntas de freguesia importantes, foram recebidos, apesar de tudo, com alguma calma: as contas eram feitas ao facto de que os boletins para as juntas são contados primeiro, e antes dos da assembleia municipal e, por fim, da câmara, e de que as votações para junta e câmara podem divergir de forma significativa. Além disso, o peso de cada junta é diferente: perder uma junta pequena por pouco não interessa muito, se se ganhar uma junta grande por muito. Estas contas foram mantendo a esperança à tona: as últimas freguesias seriam as maiores.Mas o evoluir da noite nunca trouxe a tão desejada reviravolta. Entre as nove e vinte da noite, quando Duarte Cordeiro veio apelar à "confiança" na vitória, e as duas da manhã, quando Medina veio assumir de forma clara a derrota, rigorosamente ninguém da candidatura veio falar publicamente em nome da mesma, o que é insólito – a não se em caso de derrota possível e resultado incerto.Medina deixou a sala num compasso de espera, depois de António Costa entrar com a mulher e ser ovacionado pelos presentes. Um longo e estranho silêncio. O candidato lá apareceu, para cumprimentar o vencedor, prometer uma transição empenhada, e assumir para si, e só para si, a derrota "pessoal e intransmissível." É provável que sim, que a derrota seja sua e não alastre para outros no PS ou ao próprio PS; que, afinal de contas, ganhou as eleições. Mas a derrota de Medina provavelmente feriu de morte as suas eventuais ambições à liderança do PS e baralham o tabuleiro interno do partido, onde o presidente da câmara de Lisboa estava há muito arrumado no lote de potenciais candidatos. A derrota em Lisboa é mau currículo para outros voos. Mas Medina iludiu a pergunta, que lhe foi feita pelo jornalistas. Disse que só quer "descansar uns dias".Sintomaticamene, saiu já sozinho, com a mulher, do Pátio da Galé, quase às três da manhã. Nem jotinhas, nem vips. O único ministro a aparecer no local foi Pedro Siza Vieira. Costa cumpriu a promessa – que tinha feito quando o que se esperava era a vitória – e foi dar um abraço solidário. Mas já depois da saída o apoio foi, por mero acaso, da mãe de António Costa, a ex-jornalista Maria Antónia Palla, que aguentou firme entre a assistência na sala, com o marido, até ao fim da noite eleitoral.