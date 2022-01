António Costa já disse tudo e o seu contrário nesta campanha. Do óbito da geringonça, à governação à Guterres, passando pelo apelo à maioria absoluta e por novos acordos à esquerda. Haverá, afinal, quatro candidatos do PS? Ou há uma lógica nesta estratégia de ziguezagues?

As quatro faces de Costa na corrida às eleições

Há o António Costa que acha que a esquerda "não dá confiança" e levou o País a uma indesejável crise política. O que abre a porta a Rui Rio para uma governação à Guterres apoiada no PSD. O que não hesita em pedir a "maioria absoluta" com todas as letras. E o (mais recente) que recupera o espírito de 2015 para estender o braço à esquerda.

No meio de todas estas mudanças, o líder do PS teve uma estratégia de avanços e recuos, quase sempre ao sabor das sondagens e sempre procurando a "solução estável" que o desfecho desta legislatura lhe diz ser o melhor para o país.

Costa vai procurando o voto útil, ora à esquerda – pela culpabilização de PCP e BE pela crise política – ora à direita, mostrando o PS como o único garante da estabilidade que é o maior trunfo que tem para oferecer aos portugueses.