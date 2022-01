Indeciso sobre em quem votar? Este guia é para si

As sondagens mostram que há ainda muitos indecisos. Para o ajudar a decidir, a SÁBADO preparou um guia com o que fica desta campanha em relação a cada partido.

Numas eleições tão renhidas e sem maioria absoluta à vista, cada voto conta mais do que nunca. Os partidos passaram as últimas semanas a esgrimir argumentos e a apresentar propostas. Mas o que é que ficou do que disseram? O que querem afinal para o país?

PS: Promessas de crescimento, a mesma receita