Ex-assessores de António Costa envolvidos em contratações públicas de quase um milhão

O email foi enviado às 21h33 de 17 de setembro de 2021, a nove dias das Autárquicas de 26 de setembro. Destinatário: a conta de Gmail da concelhia do Partido Socialista de Mafra. O assunto: "Flyer CMM e AMM." O remetente: Dimas Pestana, através de uma conta de email da empresa Diálogo Emergente. Em anexo estavam dois panfletos da candidatura "Somos Todos Mafra" onde se incluíam os rostos dos candidatos do PS à Câmara Municipal de Mafra (CMM) e à Assembleia Municipal de Mafra (AMM).



Parecia uma transação normal entre um partido e uma empresa que tinha (e tem) como objeto social (entre outros) "consultoria, conceção e produção de material publicitário", mas havia pormenores a salientar: a empresa não tinha histórico no mercado - fora criada meses antes - e tinha como sócios dois socialistas de longa data: Rui Pedro Nascimento e Duarte Moral, ex-assessor de António Costa no governo e na Câmara de Lisboa.



Esse email, a que SÁBADO teve acesso, é a ponta do icebergue de uma inusitada relação entre o PS de Mafra e algumas das figuras do PS nacional com epicentro numa junta de freguesia no coração de Lisboa e com um militante desconhecido do grande público como peça central: Sérgio Santos, candidato a deputado nas eleições de domingo, dia 30.