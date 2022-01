A estratégia da direita: a luta contra o 'bloco central dos interesses'

Um PSD que é, afinal, uma "toranja" e não uma laranja. E votos em Rui Rio que acabam no bolso do PS. CDS e IL fazem tudo para contrariar o voto útil. Cotrim até fala em Viagra.

António Costa tem sido muito útil às campanhas de CDS e IL. A forma como em 2015 deixou pela primeira vez claro que as legislativas elegem deputados e não candidatos a primeiro-ministro não serve só à esquerda. À direita é a melhor forma de tentar contrariar o voto útil no PSD.

Com as sondagens a mostrar que não haverá maioria absoluta de nenhum partido e António Costa a dar abertura a entendimentos com Rui Rio para uma governação à Guterres, Francisco Rodrigues dos Santos foi buscar uma imagem colorida para o eleitorado de direita que não quer ficar com um amargo de boca provocado por este bloco central, mesmo que informal.

Para Chicão, há o risco real de o PSD deixar de ser o partido laranja e passar a ser o "partido toranja: cor de laranja por fora mas vermelho por dentro".