Acordos e coligações: Um guia para não se perder num 31

Os caminhos de Costa: da porta de saída às portas que nunca se fecharam

António Costa deu o pontapé de saída para as legislativas com a ideia de que estará sempre pronto a negociar. "Há muitas formas de estar na vida: Há quem olhe para portas e veja fechaduras; e há quem olhe para portas e olhe para a maçaneta que abre a porta. Com a minha forma de estar – uns dizem que é por ser otimista -, olho mais para a maçaneta do que propriamente para a fechadura", dizia em novembro, em entrevista à RTP.