A porta aberta à esquerda e o saco de gatos do bloco central

No arranque da segunda semana de campanha eleitoral, as sondagens mudaram o discurso de António Costa. Com a maioria absoluta mais longe, Costa voltou a abrir a porta à esquerda, numa entrevista à Rádio Renascença, garantindo que o PS "nunca teve a porta fechada ao Bloco de Esquerda". A conversa azedou foi no bloco central, com o gato Zé Albino a voltar a ser estrela do dia.

Catarina Martins veio pedir a António Costa uma reunião para, no dia 31, definir as condições de um acordo de legislatura com saúde, trabalho e clima em cima da mesa. E António Costa –depois de as sondagens mostrarem uma dinâmica de subida do PSD – garantiu que falará com todos depois das eleições.

"Não há que conversar só com Catarina Martins. Nós estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa com todos, com exceção do Chega, para encontrar as melhores soluções para o país", disse Costa aos jornalistas, já depois da entrevista à Renascença, na qual garantiu abertura para conversas à esquerda.