Campanha de Rio animada: 'A nossa sondagem é a rua'

Com as sondagens a mostrar que o PSD pode ser o partido mais votado no domingo, o partido ganha fôlego para os últimos dias de campanha. Mas na direção social-democrata prefere falar-se no sentimento da rua em vez de comentar os números dos estudos de opinião que Rui Rio sempre desvalorizou. "A nossa sondagem é a rua", diz à SÁBADO José Silvano, secretário-geral social-democrata.



Apesar da tendência de subida nos inquéritos, Silvano garante que as sondagens não vão ter influência na estratégia definida para a campanha. "Não nos influenciam", assegura o dirigente social-democrata, que não esconde, porém, o entusiasmo com o que tem sentido nas ações de rua.



"O estado de espírito é de mudança", garante José Silvano, que antevê já uma "onda de mudança" que "até pode ser maior" do que mostram agora sondagens que, na prática, ainda apontam mais para um empate com o PS do que para uma maioria clara do PSD.