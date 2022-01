A estratégia da esquerda: o papão do bloco central e da direita

PCP e BE encostam António Costa à direita e falam no "truque" destas eleições. Comunistas e bloquistas olham para 2015 e usam o Chega como trunfo.

A pressão para o voto útil é grande e António Costa até já ensaiou um pedido de maioria absoluta (que as sondagens fizeram cair esta semana). Por isso, PCP e BE jogam tudo na ideia de que a alternativa a uma geringonça de esquerda será um bloco central com as políticas da direita.

Francisco Louçã, num comício do BE, atacou a "ambição desmedida" de António Costa e "o truque da crise" que levou o País a eleições sem que seja certo que o resultado traga uma maioria que não obrigue o PS a entender-se com a esquerda.



"O pesadelo da maioria absoluta finou-se na passada sexta-feira e o PS está a ser engolido pelo seu mistério. Qual é a sua alternativa? Quer que os eleitores escolham sem lhes dizerem o que vão escolher. Querem criar uma crise no próximo domingo à noite ou talvez um bloco central. Ou um bloco central de um só partido apoiado no PSD sorrateiramente", lançou o fundador bloquista, num apelo ao voto no BE.