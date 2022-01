Bruno Fialho, do ADN: 'Agiremos sempre de forma responsável'

Bruno Fialho, do ADN (Alternativa Democrática Nacional), defende que o seu partido se distingue pela medida que apresentou durante o debate dos pequenos partidos: decretar o fim da pandemia. Em entrevista via email, garante ainda que o ADN quer "ter o melhor resultado que nos deixarem ter e aceitaremos a percentagem que os portugueses nos quiserem atribuir".



Fale-nos sobre uma proposta do seu partido que nenhum dos partidos na AR tem.

Decretar o fim da pandemia, porque é a única forma política de o fazer. Da mesma forma como ela foi estabelecida através do decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de março, na base do Estado de Emergência, consideramos que não existe, tal como nunca existiu, necessidade de prolongar as medidas draconianas de limitações de liberdade, direitos e garantias. É este o momento de estabelecermos a normalidade de vivermos em sociedade e democracia, a fim de recuperarmos a economia e a sanidade mental.