Zelensky pediu à UE sanções mais fortes contra a Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu, esta quinta-feira, medidas mais duras por parte da União Europeia (UE) contra a Rússia. O apelo foi feito durante o encontro que manteve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se encontra em Kiev para a cimeira de sexta-feira e várias reuniões bilaterais.







Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas e foi aí que Zelensky tornou público o pedido feito a von der Leyen. Para Zelensky as sanções da UE contra a Rússia "abrandaram ligeiramente" quando deviam ter aumentado.A Rússia tem sido alvo de sanções económicas e políticas, desde que invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.Em resposta a este pedido, Ursula von der Leyen deu a garantia de que a UE se mantém ao lado da Ucrânia "desde o primeiro dia, porque sabemos que o futuro do nosso continente está a ser escrito aqui". "Esta é uma luta das democracias contra os regimes autoritários", sublinhou na mesma conferência de imprensa onde falou Zelensky.Amanhã, Kiev recebe uma cimeira que vai juntar Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu.A Ucrânia entregou o pedido de adesão formal à UE em junho do ano passado, mas o processo de adesão vai ser demorado . O governo de Zelensky tem respondido aos apelos de medidas anti-corrupção com o afastamento e investigação a muitos dos seus ex-aliados e oligarcas ucranianos.Esta quinta-feira, von der Leyen não se comprometeu com datas para a adesão, mas anunciou a proposta da Ucrânia se juntar a vários programas-chave europeus. "Esta medida vai dar à Ucrânia benefícios próximos de ser estado-membro em muitas áreas", sublinhou a presidente da Comissão.Além de Ursula von der Leyen estão na capital ucraniana vários comissários europeus de áreas como negócios estrangeiros, migrações agricultura, economia e justiça. Entre os dossiers que vão ser debatidos estão o envio de mais armas e mais financiamento para a Ucrânia, além de um maior acesso aos produtos europeus no mercado ucraniano. Ajudar a colmatar as necessidades energéticas e estender a zona livre de roaming da UE à Ucrânia, são outros dos objetivos.Até agora, a UE já concedeu ajuda no valor de quase 60 mil milhões de euros à Ucrânia, dos quais 12 mil milhões em ajuda militar.