Von der Leyen e 15 comissários chegaram a Kiev para reuniões bilaterais

Um total de 15 comissários europeus, incluindo os vice-presidentes Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, chegaram hoje a Kiev com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para um conjunto de reuniões bilaterais com o Governo ucraniano.







EPA/OLIVIER HOSLET

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion. <br><br>This time, with my team of Commissioners. <br><br>We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever. <br><br>And to deepen further our support and cooperation. <a href="https://t.co/zf8fvoNKnG">pic.twitter.com/zf8fvoNKnG</a></p>— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) <a href="https://twitter.com/vonderleyen/status/1621040414491910144?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Até hoje de manhã não havia informação sobre quantos comissários viajariam com von der Leyen por uma questão de segurança e depois de consultadas as autoridades ucranianas.No Twitter, a presidente da Comissão escreveu: "É bom estar de volta a Kiev, pela minha quarta vez desde a invasão da Rússia. Desta vez, com a minha equipa de comissários.""Estamos aqui juntos para mostrar que a União Europeia defende a Ucrânia tão firmemente como sempre. E para aprofundar ainda mais o nosso apoio e cooperação."A vice-presidente e comissária para a transição digital Margrethe Vestager, o 'vice' Valdis Dombrovskis e o alto-representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, encabeçam a comitiva, da qual também fazem parte os vice-presidentes Maros Sefcovic (Relações Interinstitucionais), Vera Jourová (Valores e Transparência) e Margaritis Schinas (Promoção do Estilo de Vide Europeu).O resto da delegação europeia é composta pelos comissários Nicolas Schmit (Empregos e Direitos Sociais), Paolo Gentolini (Economia), Janusz Wojciechowski (Agricultura), Didier Reynders (Justiça), Ylva Johansson (Assuntos Internos), Janez Lenarcic (Gestão de Crises), Olivér Várhelyi (Vizinhança e Alargamento), Virginijus Sinkevicius (Ambiente, Oceanos e Pescas) e Mairead McGuinness (Serviços e Estabilidade Financeiros).Esta quinta-feira, 2, os membros do executivo comunitário vão encontrar-se com elementos do governo ucraniano. Na sexta-feira, 3, Ursula von der Leyen e Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, vão encontrar-se com o presidente Volodymyr Zelensky.