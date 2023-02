Presidente da Ucrânia vai estar reunido hoje com Rishi Sunak.

Zelensky visita tropas ucranianas no Reino Unido

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky visita esta quarta-feira o Reino Unido. Numa das raras saídas da Ucrânia desde que começou a guerra, há um ano, Zelensky vai estar com o primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, e vai visitar as tropas ucranianas que treinam no Reino Unido.





Além destes dois encontros, Zelensky falará ainda ao parlamento britânico, refere o gabinete de Sunak em comunicado. O governo britânico anunciou ainda planos de alargar o treino das forças armadas ucranianas ao mar e ar - incluindo treino de pilotos e fuzileiros - e acelerar o fornecimento de equipamento militar a Kiev."A visita ao Reino Unido do presidente Zelensky é um testemunho da coragem do seu país, determinação e luta, e um testemunho de uma amizade inquebrável entre os nossos países", sublinhou Sunak no comunicado.