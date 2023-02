Sirenes de alerta para ataque aéreo soam na Ucrânia durante cimeira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As sirenes de alerta de ataque aéreo soaram em Kiev e pela Ucrânia esta sexta-feira, dia em que Ursula von der Leyen, comissários europeus e membros do governo ucraniano se vão encontrar na capital ucraniana. Soaram quando Zelensky cumprimentava a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.







Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu os altos responsáveis da Comissão Europeia que estão em Kiev para reafirmar o compromisso de apoiar o país "enquanto for preciso", apesar de a adesão à União Europeia pedida pela Ucrânia não avançar.Charles Michel e Ursula von der Leyen são recebidos por Volodymyr Zelensky quase um ano desde o início da guerra: assinala-se no dia 24. Além de Kiev, as sirenes soaram em várias outras cidades.Num comunicado conjunto a que a Reuters teve acesso, os três líderes vão defender que "a União Europeia vai apoiar a Ucrânia e o povo ucraniano contra a guerra de agressão da Rússia enquanto for preciso".