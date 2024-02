UE aprova mais €50 mil milhões para a Ucrânia. Von der Leyen diz que é "um dia bom"

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o acordo no Conselho Europeu sobre a ajuda à Ucrânia e considerou que é "um dia bom para a Europa".







REUTERS/Arnd Wiegmann

Agreement!



The European Council delivered on our priorities.



Supporting Ukraine.



Fighting illegal migration.



Supporting European competitiveness.



A good day for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

Numa mensagem divulgada na rede social X, a líder do executivo comunitário considerou: "O Conselho Europeu cumpriu as nossas prioridades, apoiando a Ucrânia"."É um bom dia para a Europa", salientou também.Os líderes da União Europeia (UE) chegaram esta quinta-feira, 10 minutos após o início oficial do Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas, a acordo sobre um apoio financeiro de 50 mil milhões de euros à Ucrânia, após um retrocesso húngaro.De acordo com um alto funcionário europeu ouvido pela Lusa, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reuniram-se com os líderes de Alemanha, França, Itália e Hungria para consultas destinadas a desbloquear o impasse na revisão do quadro financeiro plurianual e terá sido aí que a Hungria abandonou a sua objeção à ajuda financeira de longo prazo à Ucrânia.Depois de divulgada a aprovação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao Conselho Europeu. Numa mensagem publicada na rede social X , Zelensky, manifestou a sua "gratidão a Charles Michel [presidente do Conselho Europeu] e aos líderes da UE pela criação do Mecanismo para a Ucrânia, de 50 mil milhões de euros", para o período 2024-2027, considerando esta "uma decisão muito importante dos 27 líderes que, mais uma vez, demonstra a forte unidade na UE.