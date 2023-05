Zelensky no Vaticano para discutir a paz

Volodymyr Zelensky recebeu este sábado, em Roma, o apoio total do presidente e da primeira-ministra italianos, antes de uma reunião com o Papa Francisco. O presidente ucraniano confirmou ainda que irá visitar a Alemanha no domingo, 14, onde vai encontrar-se com o chanceler Olaf Scholz.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos zelensky ucrania russia guerra vaticano papa

Em Roma, o presidente italiano Sergio Mattarella garantiu que Itália dará ajuda humanitária, de reconstrução, financeira e militar a curto e longo prazo, e que o fim da guerra deve ser marcado por uma "paz verdadeira e não uma rendição".Giorgia Meloni, com quem o presidente ucraniano almoçou, também prometeu apoio total à Ucrânia para repelir "a agressão brutal e injusta" da Rússia, e asseverou que o país continuará a enviar armamento. "Estamos a apostar na vitória ucraniana" e Itália apoia o plano de dez pontos para a paz da Ucrânia, frisou a primeira-ministra italiana.Esta tarde, segue-se o encontro com o Papa Francisco, que no fim de abril revelou que o Vaticano está envolvido num plano de paz entre a Rússia e a Ucrânia. De acordo com a agência noticiosa Reuters, o Papa encontrou-se na semana passada com Alexander Avdeyev, o embaixador cessante da Rússia junto do Vaticano, e ter-lhe-á entregado uma carta destinada a Vladimir Putin. A informação foi avançada pelo jornal Il Messaggero.Amanhã, Zelensky já estará em solo alemão. Esteve na Alemanha, pela última vez, em 2020 antes de a guerra começar. A Alemanha anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 2.7 mil milhões de euros, o maior desde a invasão russa. O país também já recebeu um milhão de refugiados.No encontro, Zelensky deverá questionar Olaf Scholz sobre as suas expetativas para o fim da guerra.Uma sondagem revelada em janeiro mostrou que 56% dos alemães acreditam que o país não aguentava dar mais ajuda militar à Ucrânia devido à crise económica, e que aumentou a percentagem da população que apoia receber refugiados.