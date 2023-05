Zelensky em Itália para se encontrar com o Papa

Volodymyr Zelensky está em Roma para se encontrar com o Papa Francisco e elementos do governo italiano. No fim de abril, o Supremo Pontífice revelou que o Vaticano está envolvido numa missão de paz para acabar com a guerra.





Esta é a primeira passagem do presidente ucraniano por Itália desde que a guerra começou em fevereiro de 2022. Deverá ter reuniões com o presidente italiano Sergio Mattarella e com a primeira-ministra Georgia Meloni. Também será convidado de um programa televisivo, antes de seguir viagem para a Alemanha.Zelensky já esteve com o Papa no Vaticano, em 2020, e já manteve várias conversas ao telefone com o mesmo desde o início da guerra. O Papa tentou travar o conflito no início como mediador, mas acabou por condenar as ações russas.O Papa já foi convidado a ir a Kiev, mas sustenta que, na mesma viagem, quer visitar Moscovo para promover a paz.A Ucrânia defende um plano de paz com dez pontos, que incluem o restabelecimento da integridade territorial do país, a retirada das tropas russas e cessar das hostilidades, e o restabelecimento das fronteiras. Volodymyr Zelensky garante que o plano não é negociável.O Papa também já se pronunciou acerca do repatriamento das crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia ou para zonas ocupadas pela Rússia, estando disponível para fazer "o humanamente possível". 19.500 crianças já terão sido levadas.