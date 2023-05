Arábia Saudita diz que turistas LGBT são bem-vindos

A Arábia Saudita atualizou a informação no seu site de promoção de turismo para indicar que os visitantes LGBT são bem-vindos - apesar de a homossexualidade ser crime no país.







Agora, nas perguntas e respostas do site da Autoridade Saudita de Turismo, encontra-se a questão: "Os visitantes LGBT são bem-vindos na Arábia Saudita?", e a resposta é "todos são bem-vindos a visitar a Arábia Saudita e aos visitantes não é pedido que revelem pormenores tão pessoais".Não se sabe quando é que o site foi atualizado, segundo a CNN Travel.A homossexualidade é considerada um crime na Arábia Saudita, onde também estão em vigor leis contra as pessoas transgénero. As pessoas gay podem ser detidas ou torturadas. No país, foram feitas até rusgas em lojas que vendiam produtos com as cores do arco-íris, com a justificação de "contradizerem a fé islâmica e moral pública, e promoverem as cores homossexuais que se dirigem à população mais jovem".Noutros destinos mais populares, como o Dubai e as Maldivas, a homossexualidade também é crime, recorda a CNN Travel.