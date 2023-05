Zelensky acredita que guerra pode acabar em 2023

Depois da sua passagem por Itália, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está na Alemanha onde se encontrou com o chanceler Olaf Scholz e com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.







REUTERS/Lisi Niesner

Tópicos russia ucrania guerra

Em conferência de imprensa, Olaf Scholz considerou que a visita de Zelensky a Berlim envia "um sinal forte" e que a Alemanha vai apoiar a Ucrânia "enquanto for necessário". Aliás, o país anunciou o envio de um pacote de ajuda militar no valor de 2.7 mil milhões de euros para a Ucrânia. Berlim mantém-se com os seus parceiros "para que a Rússia seja responsabilizada pelas suas más acções", prometeu o chanceler. E apesar de Kiev estar pronta para a paz, isso nao pode significar congelar o conflito e aceitar uma paz ditada pela Rússia. "A Rússia tem que retirar as suas tropas, não funcionará de outra forma", frisou Olaf Scholz.No mesmo momento, o presidente ucraniano considerou que Kiev e os seus parceiros ocidentais podem tornar a derrota da Rússia "irreversível" este ano e agradeceu o apoio militar à Ucrânia. "Agora é a altura para nós determinarmos o fim da guerra já este ano, podemos tornar a derrota do agressor irreversível ainda este ano", atentou Volodymyr Zelensky.A Ucrânia está pronta para discutir as propostas externas pela paz, mas as mesmas devem basear-se na posição de Kiev e no seu próprio plano de paz, explicou o presidente ucraniano. "A guerra está a acontecer no território do nosso país e por isso qualquer plano de paz deve basear-se nas propostas da Ucrânia", justificou.A Ucrânia deverá lançar uma contraofensiva nas próximas semanas, para tentar reconquistar territórios no este e no sul que se encontram sob domínio russo.