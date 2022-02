'Vão-se lixar': como soldados ucranianos responderam a soldados russos que os ameaçaram

18 de fevereiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

A Rússia tomou uma pequena ilha ucraniana no Mar Negro chamada Ilha das Serpentes (ou Fidonisi), a poucos quilómetros da Roménia, um membro da NATO. A ilha no Mar Negro era controlada por tropas ucranianas. De acordo com o presidente Zelensky, os militares que tomavam conta da ilha foram mortos por ataques russos.







REUTERS/Antonio Bronic

last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022

O ataque foi levado a cabo por dois navios, o Moskva e o Vasily Bykov, que recorreram às armas do convés para levar a cabo o ataque.O jornal ucraniano Ukrayinska Pravda partilharam a interação entre os soldados ucranianos e os militares russos que controlavam os navios. No áudio ouve-se a seguinte interação:Este é um navio de guerra russo. Baixem as armas e rendam-se, caso contrário seremos obrigados a abrir fogo. Compreendem?Pronto, é o fim. Digo-lhe para ir à merda?Sim.Navio de guerra russo, vão-se foder!





Esta interação tem sido aplaudida e dada como um exemplo da capacidade de resistência dos soldados ucranianos.



As tropas ucranianas deixaram de comunicar por volta das 22h (1h local). Volodymyr Zelenskyy anunciou que os soldados irão receber o título "Herói da Ucrânia".