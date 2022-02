Oposição russa a Putin intensifica-se: da cultura à política

Foram várias as cidades europeias palco de protestos contra a invasão russa da Ucrânia, que arrancou na madrugada de quinta-feira. A contestação contudo, fez-se também sentir do lado de lá da fronteira russa, com diversas personalidades a assumirem publicamente uma posição anti-Putin.



Elena Kovalskaya, agora ex-diretora do teatro de Moscovo - ou teatro Vsevolod Meyerhold -, uma das mais respeitadas instituições culturais russas, deixou na quinta-feira o lugar em protesto pela posição do presidente Vladimir Putin, que acusou de ser "um assassino". "Amigos, em protesto contra a invasão russa da Ucrânia, vou demitir-me", publicou, através da sua página de Facebook, acrescentando: "É impossível trabalhar para um assassino e receber um salário deste".



Paralelamente à saída de Kovalskaya, que ocupava o cargo desde 2020, também a instituição se manifestou via Facebook, dizendo que a a agressão implacável da Rússia à Ucrânia "entrou num conflito trágico com a nossa própria missão", sendo o silêncio uma opção fora da mesa. "A guerra é muito mais do que o desrespeito por uma pessoa, e muito mais horripilante. A guerra é a morte de uma pessoa, é a morte de pessoas", reforça a instituição.