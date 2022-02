Manifestação 'contra a matança de ucranianos' no domingo em Lisboa

A Praça do Comércio, em Lisboa, deve ser palco do maior protesto contra a invasão da Rússia em Portugal. O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal pede o apoio dos portugueses.

Às 14h30 de domingo esperam-se milhares de pessoas na Praça do Comércio em Lisboa contra a invasão russa da Ucrânia. A manifestação convocada pela Associação de Ucranianos em Portugal quer pressionar o Ocidente a agir contra Putin e mostrar que estão ao lado dos civis e militares debaixo de guerra.



Pavlo Sadokha diz que tem recebido vários telefonemas de apoio de figuras públicas nacionais que confirmam que vão estar presentes. "As últimas confirmações foram os deputados do PAN e do PSD", diz à SÁBADO. "Queremos fazer um pedido ao governo de Portugal para apoiar a Ucrânia. Também queremos dizer que o Putin é simplesmente criminoso. Todos os soldados e generais, que estão a matar ucranianos, têm de ser já declarados como criminosos e que o que está a acontecer na Ucrânia seja considerado crime contra humanidade."



A manifestação que também irá acontecer noutras cidades visa ainda mostrar solidariedade para com os ucranianos. "O mais importante é mostrar aos nossos soldados que estamos com eles e que os vamos ajudar. E aos civis também. Já estamos a coordenar esforços para podermos apoiar os ucranianos que estão a vir para Portugal."