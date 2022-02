Quer apoiar o exército ucraniano e os civis?

Munições, navios de guerra, tanques, mísseis ou aviões. É possível ser patrono do exército ucraniano. Através da plataforma online de subscrições Patreon, que tem como objetivo poder ajudar artistas e os criadores, mas que desta vez é usada pelo Come Back Alive Foundation [fundação regressa vivo].



Através da página savelife pode escolher como ajudar os militares ucranianos. Por exemplo, pode simplesmente transferir dinheiro ou escolher como o quer aplicar. Por mês 3,50€/mês pode doar balas, já por 16,50€ pode comprar projéteis ou por 42,50 euros ajudar a comprar bombas. Com 14.368 patronos, o Come Back Alive Foundation pede apoio até para jatos por 430.40€/mês ou tanques a 258€. A plataforma permite doações de todo o mundo.



A fundação diz que está ao lado dos militares ucranianos. Mas não faz apenas isso. As doações também são utilizadas para a parte logística dos hospitais, de armazéns, de aterros sanitários e muito mais. Além disso, também têm antigos veteranos de guerra a dar formação a civis que queiram aprender a defender-se. Como explicam no site querem "tornar o exército eficaz".