Refugiados da Ucrânia: “O meu tio está a acolher duas famílias que fugiram”

Zahoreni. A aldeia fica junto à fronteira da Moldávia com a Ucrânia e a pouco mais de 200 km de Odessa, cidade onde as tropas russas desembarcaram na quinta-feira no âmbito da invasão da Ucrânia. A avó de Catalin Schitco, estudante universitário português de 20 anos, acordou ontem com o som de bombas às 7 horas da manhã (05h em Portugal). "Ouviu estrondos das explosões, depois viu um clarão e sentiu a terra a estremecer. E isto repetiu-se em ciclos de meia em meia hora", diz à SÁBADO. Acrescenta que "há caças a sobrevoar a aldeia."