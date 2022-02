'Mãe de todas as sanções' cada vez mais perto de atingir Rússia

Chamam-lhe "a mãe de todas as sanções" e pode atingir a Rússia em breve, devido à guerra com a Ucrânia. França e Itália concordaram este sábado que a Rússia seja banida do sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communications ou Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias – SWIFT), o principal meio de comunicação que os bancos utilizam para realizar transações transfronteiriças de forma segura e rápida. Face aos esforços do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou à Alemanha e à Hungria que apoiem a sanção.



"Nós já temos o apoio de quase todos os países da União Europeia para desligar a Rússia do sistema de pagamentos SWIFT. Espero que a Alemanha e a Hungria tenham a coragem de apoiar esta decisão. Nós temos a coragem de defender a nossa pátria, de defender a Europa", frisou.



Cerca das 11h25, hora de Portugal continental, o primeiro-ministro polaco avançou que a Hungria vai apoiar que a Rússia seja banida do SWIFT. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que diz ter falado com o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán. O primeiro-ministro húngaro é considerado um dos aliados mais próximos de Putin na União Europeia.